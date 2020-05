Wie Corona das Kaufverhalten verändert

Die Verschiebung vom stationären in den virtuellen Handel beschleunigt sich. Sie nimmt eine Entwicklung voraus, die in dieser Größenordnung erst in fünf, sechs oder sieben Jahren erwartet wurde. Was davon „nach Corona“ bleibt, lassen Konsumenten-Studien zumindest ahnen.

Der Datendienst Statista ermittelte 46 Prozent mehr Online-Käufe als vor Krisenbeginn. Laut der GfK-Studie „Covid-19 Consumer Pulse“ Ende April 2020 haben 70 Prozent der Befragten bereits online eingekauft. Das Marktforschungsinstitut Kantar fand heraus, dass im April 20 Prozent weniger Kunden im stationären Handel einkauften. Über 30 Prozent wollen auch zukünftig mehr online shoppen. Auf bis zu 80 Prozent könnte die Zahl der Verbraucher steigen, die mehr als die Hälfte aller Einkaufe übers Internet erledigen.

Der Handel geht ins Netz. Aber welche Produkte landen im virtuellen Warenkorb?

Gefragt sind vor allem Bekleidung und Bücher, vermehrt aber auch Lebensmittel und fertig zubereitete Speisen „to go“.

Ganze ein Prozent des Umsatzes an Lebensmitteln liefen vor der Krise übers Internet. Ende April 2020 hat sich der Anteil laut Datendienst Statista auf bereits zehn Prozent erhöht. Elf Prozent aller Konsumenten nutzen die Lieferservices ihrer Lieblings-Restaurants. 12 Prozent bestellen inzwischen ihre Hygieneartikel wie etwa Desinfektionsmittel im Internet. Bei Büchern sind es 13 Prozent. Und sogar 14 Prozent kaufen Bekleidung und Gesundheitsprodukte wie etwa Medikamente online.

Man darf nicht mehr zum Lieblings-Italiener, also wird zu Hause gegessen. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, zumal die meisten Konsumenten mit deutlich sinkenden Einkommen durch Arbeitslosigkeit oder Firmen-Insolvenzen rechnen. Lebensmittelhändler können darauf reagieren, indem sie ihre Vorräte an Produkten wie Nudeln, Reis, Alkohol, kalten Getränken oder Kaffee bevorraten. Denn – auch das haben die Studien verraten –: Die Menschen sind trotz sinkender Einkommen bereit, mehr für Lebensmittel zu zahlen. Und der Trend geht klar zu lokalen, verfügbaren Produkten.