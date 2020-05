Die in der zweiten Märzhälfte begonnene Erholung hat sich im April fortgesetzt und damit zu einem der besten Börsen-Monate geführt.

07.05.2020 - So legte der breite EuroStoxx Index 6,5% und der S&P 500 sogar 12,8% zu.



Zurückzuführen ist diese starke Entwicklung auf die beispiellosen Stützungsmaßnahmen seitens Regierungen sowie Notenbanken mit dem klaren Ziel, die Corona-Auswirkungen deutlich abzufedern und somit ein schnelles Wiedererstarken der Wirtschaft nach der Krise zu ermöglichen.