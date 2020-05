Zahlungsmittel fürs Ausland: Kreditkarten, Reiseschecks & mehr

Bargeld in Fremdwährung

Was die Akzeptanz betrifft, sollte Bargeld in der entsprechenden Fremdwährung wohl in den allermeisten Fällen kein Problem darstellen. Teilweise gibt es Länder mit einer schwachen Währung, die sich gerne mit Dollar oder Euro bezahlen lassen. Ansonsten dürfte die Fremdwährung immer als Zahlungsmittel funktionieren.

Dieses Bargeld zur Verfügung zu haben, bedeutet aber auch, dass man es entsprechend besorgen muss. Hierbei sorgen Wechselkurse und Umtauschgebühren oft für große Nachteile wie natürlich schon allein der Umstand, zur Bank zu müssen.

Oft bieten Hotels vor Ort auch Wechselstuben an, deren Gebühren allerdings meist noch höher sind. Die Alternative ist das Abheben an heimischen Geldautomaten mit Kreditkarten. Bargeld birgt immer ein hohes Verlust- und Diebstahlrisiko.

Kreditkarten - Worauf achten im Ausland?

Kreditkarten gewinnen immer mehr an Beliebtheit, was an ihren vielen Vorteilen wie Kreditfunktion, Sicherheit und der immer weiter steigenden Akzeptanz auf der ganzen Welt betrifft. Bezahlt wird erst mit der nächsten Abrechnung, was dann gerade bei einem Auslandsaufenthalt praktisch ist, weil die eigentliche Bezahlung dann erst nach dem Urlaub ansteht.

Es muss kein Bargeld mitgeführt werden, was das Verlust- und Diebstahlrisiko sehr reduziert. Zudem bieten immer mehr Geschäfte und Dienstleister ihre Waren oder Services gegen die Bezahlung per Kreditkarte an, sodass man mit Kreditkarten als Zahlungsmittel immer richtig liegt. benötigt man einmal Bargeld, kann man problemlos die Geldautomaten vor Ort nutzen. Trotz der Vorteile gibt es auch einiges, was man vor der Reise ins Ausland beachten sollte.

Bei einer Kreditkarte fürs Ausland ist es vorab wichtig zu prüfen welche Kreditkarte in den jeweiligen Ländern die höchste Akzeptanz hat wird auf geldwelt.net erklärt. Demzufolge sollte man prüfen, ob sich Visa oder Mastercard anbieten oder doch American Express die beste Wahl darstellt. Zudem sollte ein Blick auf die Gebühren geworfen werden. Hier gibt es große Unterschiede, sowohl bei den Gebühren für das Abheben an Geldautomaten als auch in Form von verschiedenen Höhen bei den Auslands- oder Fremwährungsgebühren.