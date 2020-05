Im UK läuft laut Angaben der Baumot Group vom Mittwoch die Nachrüstung von Stadt- und Überlandbussen seitens der Flottenbetreiber wieder an. Erste Aufträge für Busnachrüstungen nach dem Corona-bedingten „Lockdown” seien bereits wieder ausgeführt worden, meldet das Unternehmen aus Königswinter bei Bonn. In der letzten Woche konnte Baumot bereits wieder die Nachrüstung von PKW in Deutschland aufnehmen.Mittlerweile seien ...