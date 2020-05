DAX, Wirecard, Lufthansa – dies passiert zu 100%…

Liebe Leser, die Überschrift ist natürlich ironisch gemeint. Was zu “100%” am Markt vorherzusagen, das ist etwas für Hellseher. Oder solche, die es sein wollen. DAX 8.200? Hat im Januar niemand gesehen. Öl in den negativen Bereich? Sah keiner! Öl-Rally danach? Sah auch keiner. Statt dessen die unsinnige Annahme mancher, dass auch der Juni-Future zu “100%” ins Minus gehen könne. Bitte – wenn einer sagt, er wisse etwas zu 100% – rennt weg, so schnell Ihr könnt. Genau so ist es bei Wirecard. Wir haben gestern im Webinar analysiert, liefern heute unser Spezial, geben Euch die Aufzeichnung des Wirecard-Spezial-Webinars im Abo-Bereich. Aber bitte – wer sagt, dass die Aktie zu 100% da oder dorthin geht, der erzählt Unfug. Es hängt vom Testat ab, es hängt davon ab, ob institutionelle Investoren rein dürfen, ob Short-Seller raus müssen. Darum geht es. Man kann mit der Volatilität in WDI momentan sehr viele tolle Trades tätigen. Aber niemand, wirklich niemand, weiß, ob die Aktie Ende Juni bei 70, 100 oder 120 Euro notiert. Oder bei 50 oder 150 Euro. Da draussen sind Hunderttausende Anleger, die alle eine Meinung zu WDI haben. Mit recht. Und das schöne ist – jeder hat Argumente, jeder kann noch recht bekommen. Aber niemand weiß Stand jetzt, wo die Aktie hingeht. So kann man auch nicht investieren. Man kann immer nur Chancen und Risiken spielen. Und sollte für große Risiken große Renditechancen bekommen. Darum geht es. Das muss man erzielen und das wollen wir liefern. Ob bei Lufthansa, Wirecard, Dr.Hönle oder Shop Apo. Oder auch beim DAX. Auch dort gibt es kein “zu 100% geht es dahin oder dorthin”. Man muss auch dort Chancen und Risiken spielen, Sentiment nutzen, Informationen möglichst gut verarbeiten und in Renditechancen ummünzen. Mehr nicht, aber das ist eine ganze Menge. Daniel erklärt unseren Ansatz hier im n-tv Interview, aufgenommen am Höhepunkt der Krise im März. Euer TEAM Feingold Research