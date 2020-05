Marinomed Biotech senkt Quartalsverlust - Carragelose gegen SARS-CoV-2?

Marinomed Biotech hat am Dienstag Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Das österreichische Unternehmen meldet einen Umsatzanstieg von 0,75 Millionen Euro auf 1,01 Millionen Euro. Verantwortlich hierfür seien die Aktivitäten mit Carragelose, so das Biotech-Unternehmen. „Die Ergebnisentwicklung war weiterhin von hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung geprägt”, so Marinomed weiter. Vor Zinsen und Steuern wurde ...