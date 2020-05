Wirecard – geht’s jetzt ganz schnell?

Markus Braun erweist erneut, dass er in schwierigen Situation durchaus für Entlastung sorgen kann, obwohl das Krisenmanagement von Wirecard grundsätzlich mit “mangelhaft” zu bewerten ist. Der neuste Schachzug, Aktien im Wert von rund 2,5 Millionen Euro über seine Beteilligungsgesellschaft zu erwerben, entlastet die Aktie und drückt den Kurs am Donnerstag Richtung deutlich weg von der 90 Euro-Marke. Dabei schmerzen Braun wohl 2,5 Millionen Euro mehr oder weniger auf dem Girokonto kaum. Die Aktionäre dürften es freuen, eine Entlastung war dringend benötigt. Wir hatten in dieser Woche ausführlich einige spannende Produkte auf Wirecard vorgestellt, die nun alle deutlich im Wert anziehen. Gerne schauen Sie hier in unseren Dienst rein und testen Sie und mit Geld-zurück-Garantie.

Unsere Mail vom 22.05:

Liebe Turbo-Trader,

Für alle Wirecard-Fans haben wir einen sehr spekulativen Stay-High als „Zock des Tages“. Die WKN SR618L wird am 19.06 zu 10 Euro fällig, wenn Wirecard bis dahin über 70 Euro bleibt und diese Schwelle nie berührt. Eine andere Bedingung gibt es nicht. Derzeit kostet der Schein 4,10 Euro. Wir haben mal überschlagen, es dürften 18 Handelstage sein. Natürlich wahnsinnig heiß, aber dafür ist unser Turbo-Dienst ja da…