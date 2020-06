Eine Einigung zwischen Lufthansa, Bundesregierung und EU rückt in greifbare Nähe. Der Vorstand der Lufthansa hat einem Kompromissvorschlag zugestimmt. Noch steht die Zusage des Aufsichtsrats aus.Lufthansa soll demnach in München und Frankfurt jeweils die Stationierung von bis zu vier Flugzeugen an einen Wettbewerber übertragen. Damit verbunden sind bis zu 24 Start- und Landerechte. Der erste Vorschlag der EU sah die Aufgabe von ...