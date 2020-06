In der letzten Woche gehörte das norwegische Unternehmen mit Sitz in Oslo zu den größten Gewinnern an der Börse. Auch zum Start der neuen Woche können Aktionäre auf einen weiteren Boom und das Erreichen eines Meilensteines hoffen.

Zum Ende des Freitages verzeichnete der Aktienkurs einen Wert von 1,382 Euro. Das bedeutet einen großen Anstieg im Gegensatz zum Vortag um insgesamt 0,059 Euro und 4,46 Prozent. Damit ist der Aktienkurs in der letzten Woche um fast 20 Prozent gestiegen und ist auf dem besten Weg neue Spitzenwerte zu verzeichnen. Wenn man den Wert vom 19.2.2020, als man 1,41 Euro verzeichnete, übertrumpfen kann, liegt der Aktienkurs auf dem höchsten Wert seit rund 8 Jahren.

Nel ASA liefert Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Damit trägt das norwegische Unternehmen einen großen Teil zu dem großen Boom der Wasserstoff-Aktien bei. In Zukunft wird Nel ASA also weiterhin eine gute Rolle am Markt und an der Börse spielen.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und die Börsen. Hier kostenfrei lesen.