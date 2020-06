Wie die Medizinbranche von der Corona Pandemie profitiert

Was von so manchem noch vor wenigen Wochen als „Panikmache“ und „ganz normale Grippe“ bezeichnet wurde, hat sich mittlerweile zu einer Pandemie ausgewachsen, die die gesamte Welt in Atem hält. Das Coronavirus verbreitet sich nach wie vor und hat längst deutliche Einschnitte in das Privatleben und die Industrie bewirkt. Doch wie steht es eigentlich um die Medizinbranche? Der einfachen Logik folgend müsste ein Plus an kranken Menschen auch ein Plus auf der Bilanz von Pharmakonzernen und Co. bedeuten, oder? Wir haben uns intensiv mit der Thematik befasst und berichten nachfolgend von den Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Medizinbranche.

Vorratskäufe während der Corona Pandemie

Fällt das Wort „Hamsterkäufe“, denken die meisten Deutschen sofort an Klopapier, im zweiten Moment vielleicht auch noch an Nudeln, Hefe oder tiefgekühlte Fertiggerichte. Die Medizinbranche verzeichnet allerdings Hamsterkäufe der etwas anderen Art. Privatpersonen decken sich vorsorglich mit rezeptfreien Medikamenten – vom Hustensaft über Schmerztabletten bis hin zu pflanzlichen Schlafmitteln und Fiebersenkern – ein und auch Apotheken bemühen sich verstärkt darum, Vorräte anzuhäufen. In den USA besteht derweil insbesondere eine gesteigerte Nachfrage nach verschiedenen Herzmedikamenten und Blutdrucksenkern. Eine einfache Erklärung für diese Entwicklung gibt es nicht. Verschiedene Vertreter der Pharmabranche betonen zumindest, dass in absehbarer Zeit nicht mit einer Knappheit an gängigen Medikamenten, wie etwa Ibuprofen oder verschiedenen Antibiotika, gerechnet werden muss. Dennoch: Völlig unbegründet sind die Sorgen, die Menschen zum Medikamenten-Hamsterkauf bewegen, nicht. Schließlich werden viele Präparate aus Asien geliefert und es ist noch immer unklar, inwiefern es tatsächlich zu Lieferengpässen kommen könnte.

Antikörper Forschung führt zu Börsen Shootingstars

Als vielversprechend im Kampf gegen Corona gilt die Antikörper Forschung. Dies spiegelt sich auch in den Entwicklungen an der Börse wider. Unternehmen, die sich mit dieser Art der Forschung befassen, allen voran der zuvor recht unbekannte Biotechkonzern Regeneron, werden zu wahren Shootingstars. Ein Papier des eben benannten Unternehmens war im Januar noch rund $ 330 wert, im März waren es zwischenzeitlich $ 500, Ende Mai liegt der Wert der Aktie bei über $ 580. Branchenkenner und erfahrene Aktionäre vermuten, dass Firmen, die den Bereichen Medizintechnik, Diagnostik und Telemedizin zuzuordnen sind, gute Chancen haben, es Regeneron gleichzutun und bedingt durch die Corona Pandemie rapide an Wert zuzulegen. Auch deutsche Heimtest Anbieter wie Lykon oder Cerascreen haben die finanziellen Möglichkeiten erkannt und bieten laut Beste-Hilfe inzwischen eigene Antikörper Tests an, die jedermann zu Hause durchführen kann.