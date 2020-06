Chinesische A-Aktien bieten ein beträchtliches Potenzial. Könnte dies Anleger dazu veranlassen, herkömmliche Ansätze zu überdenken?

Chinesische A-Aktien: Überblick

Früher waren chinesische A-Aktien vollständig von den globalen Vergleichsindizes ausgeschlossen. Inzwischen sind sie jedoch in den größten Benchmarks vertreten, darunter auch in den viel beachteten Indizes von MSCI. Ausschlaggebend hierfür war die schrittweise Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte für ausländische Anleger. Seit Mitte 2017 ist der Anteil an chinesischen A-Aktien in den MSCI-Indizes allmählich gestiegen. Trotz dieser beachtlichen Entwicklung können Anleger nach wie vor nur begrenzte Engagements eingehen, die unter Umständen nicht optimal sind.

Derzeit sind 20 % der gesamten Marktkapitalisierung von 472 chinesischen A-Aktien im MSCI Emerging Markets Index vertreten. Der Inklusionsfaktor (IF) ist als solches relativ gering, denn an den Börsen in Shanghai und Shenzhen sind mehr als 3.500 Aktien notiert.

Darüber hinaus ist das STAR Board, das 2019 als chinesische Variante des NASDAQ ins Leben gerufen wurde, überhaupt nicht in den Indizes von MSCI enthalten. Deshalb sind im MSCI China Index nach wie vor überwiegend Aktien vorzufinden, die in der Sonderverwaltungszone Hongkong (H-Aktien, P-Chips, Red-Chips) und in den USA (American Depositary Receipts - ADRs) notiert sind. Diese machen 35,8 % des MSCI Emerging Markets Index aus. Dagegen liegt der Anteil des weitaus größeren Marktes für chinesische A-Aktien bei lediglich 4,8 %.

Der Zeitplan für eine weitere Erhöhung des Inklusionsfaktors bei chinesischen A-Aktien ist unklar. Klar ist jedoch, wohin die Reise geht: Langfristig dürfte der Markt für chinesische A-Aktien weiter an Bedeutung gewinnen.

Warum sollte man eine höheres Portfoliogewicht von chinesischen A-Aktien in Betracht ziehen?

Wenn man an Vergleichsindizes festhält, um ein Engagement in chinesischen Aktien aufzubauen, besteht der größte Nachteil in den begrenzten Chancen auf Alpha-Generierung, zumal der Markt für chinesische A-Aktien für aktive Manager ein fruchtbarer Boden ist.