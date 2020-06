Ölpreise auf Berg- und Talfahrt - Streit über Förderkürzung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Kursgewinnen unter Druck geraten. Berichte über einen Streit zwischen wichtigen Ölförderländern über die Erfüllung von Förderquoten belasteten die Stimmung. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,12 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 42 Cent auf 36,39 Dollar.

Nachdem die Ölpreise ihre Erholung der vergangenen Tage im europäischen Vormittagshandel zunächst fortsetzten, kam ab Mittag Druck auf. Hintergrund waren Berichte über Streit zwischen großen Förderländern, die sich unter dem Kürzel Opec+ zusammengefunden haben. Konkret geht es darum, ob und wie lange bestehende Förderkürzung zur Stabilisierung der Erdölpreise fortgesetzt werden sollen.