Anevis Solutions CEO: "Stehen erst am Anfang eines längst überfälligen Aufholprozesses"

e-fundresearch.com : Herr Hauptmann, seit 2012 betreut die von Ihnen gegründete Anevis Solutions von Würzburg aus nationale wie internationale Asset Manager bei der Automatisierung unterschiedlichster Reportingformate: Welche Motivation hatte Sie zum Sprung in die Selbstständigkeit bewogen? Zumindest mit Blick auf die Fondsindustrie standen Digitalisierungsthemen damals ja eher noch in den Kinderschuhen?

Johannes Hauptmann: Für jede andere Industrie gehört die Automatisierung von Prozessschritten seit Jahrzehnten zum täglichen Geschäft. Dass gerade in der Finanzindustrie diese Themen lange nicht auf der Agenda standen, kann ich mir nur durch fehlendes Know-How an der Schnittstelle zwischen Finance und IT erklären.