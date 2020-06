Am Freitagvormittag startet die Commerzbank Aktie mit einem deutlichen Kursgewinn in den XETRA-Handel. Der MDAX-notierte Banktitel gewinnt rund 6 Prozent und steigt im frühen Handel bis auf 4,222 Euro, aktuell notiert der Aktienkurs der Commerzbank bei 4,214 Euro. Mit der Bewegung kann sich das Papier deutlich von einer charttechnischen Signalzone zwischen 3,774 Euro und 3,863/3,885 Euro nach oben absetzen, die in den letzten Wochen ...