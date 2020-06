Die Digitalisierung hält mittlerweile in immer mehr Branchen Einzug. Davon ausgenommen ist auch nicht die Finanzbranche, in denen es erste Ausläufer der Digitalisierung in Form der Automatisierung bereits seit Jahrzehnten gibt. Viele Bankkunden machen es sich in der Form gar nicht bewusst, dass sie schon seit vielen Jahren einige Services und Leistungen nutzen, die es nur aufgrund der Automatisierung bzw. Digitalisierung gibt. Wir möchten daher in unserem Beitrag einmal verdeutlichen, in welcher Form auch Sie wahrscheinlich schon zum Teil mehr als zehn Jahre Angebote der Banken in Anspruch nehmen, die eng in Verbindung mit technischem Fortschritt und Digitalisierung stehen.

Digitalisierung: Effizienz, Kostenersparnis und besserer Service im Zentrum

Die Digitalisierung wird zwar von vielen Verbrauchern und teilweise ebenso einige Experten als Bedrohung gesehen, beispielsweise im Hinblick auf den Wegfall von Arbeitsplätzen. Auf der anderen Seite bringt sie allerdings auch viele Vorteile mit sich, von denen sowohl Unternehmen als auch der Endverbraucher oder Kunden profitieren können. Zu den wesentlichen Vorzügen, die nur durch die Digitalisierung möglich sind, zählen zum Beispiel:

Kostenersparnis

Mehr Effizienz

Besserer Kundenservice

Einfachere Datenverwaltung

Mehr Transparenz

Technische Neuerungen

Die Digitalisierung ist ohnehin nicht mehr aufzuhalten, sodass es wesentlich sinnvoller ist, das Positive zu sehen. Zahlreiche Bankkunden wissen gar nicht, dass es schon jetzt zahlreiche Angebote und Services gibt, die ohne Automatisierung oder Digitalisierung in der Form nicht existieren würden.

Welche Digitalisierungs- und Automatisierungsangebote nutzen Bankkunden bereits?

Insbesondere im Bereich des Zahlungsverkehrs gibt es mittlerweile mehrere Angebote und Leistungen, die von Bankkunden teilweise schon über zehn Jahre genutzt werden und die definitiv auf die Automatisierung bzw. Digitalisierung zurückgeführt werden müssen. Im Überblick sprechen wir vor allem von den folgenden Services, die eng in Verbindung mit dem technischen Fortschritt stehen, der im Bank- und Finanzbereich schon seit Jahrzehnten Einzug hält: