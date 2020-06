Der DAX bewegt sich weiter im sehr steilen Aufwärtstrendkanal und braucht wie man sieht, wieder einen Tag Pause, damit der Weg nach oben wieder frei wird. Die 13000 sind in Sichtweise und es ist spannend, ob und wie er sie überwinden wird. Ein Scheitern daran ist natürlich negativ. Der DOW ist wie man sieht, aus seinem Dreieck ausgebrochen und entlädt sich gerade. Mein Handelssystem ist beim DOW seit dem 08.04.2020 wieder long und hat den Ausbruch wenn man so will, vorher angezeigt.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.