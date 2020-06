Aegon AM CEO: "Der Lockdown hat verdeutlicht, wofür das S in ESG steht"

Historisch betrachtet sei die soziale Komponente von ESG immer schwieriger zu bewerten gewesen, da sie typischerweise auf qualitativen Messungen mit begrenzten Mitteln zur Bewertung der tatsächlichen Performance beruhe. Aufgrund der gravierenden Auswirkungen des Coronavirus und der Veränderungen der Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und leben mussten, sei dies nun sehr deutlich geworden.

"Der Lockdown hat es ermöglicht, dass sich die tatsächliche Performance in sozialen Fragen gegenüber reinen Richtlinien und Positionierungen herauskristallisiert hat", so NieuweWeme. "Wir können jetzt beurteilen, wie sich die Unternehmen in dieser Krise verhalten haben. Zum Beispiel: Stellen sie ihren Mitarbeitern genügend Hilfsmittel und eine angemessene Infrastruktur zur Verfügung, um ihre Arbeit zu erledigen? Haben sie die Folgen der Krise geteilt, wenn es um die künftige Vorstandsvergütung geht – oder haben sie ihre Mitarbeiter oder Kunden in diesen schwierigen Zeiten im Stich gelassen?“

Die Bedeutung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter in Bezug auf ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden sei während des Lockdowns in den Vordergrund gerückt und stehe bei der Bewältigung der Krise an erster Stelle. NieuweWeme zufolge besteht die Rolle der Investoren jetzt darin, zu beurteilen, wie Unternehmen tatsächlich Praktiken und Arbeitsumgebungen angepasst haben, um das Wohlergehen der Mitarbeiter zu gewährleisten.