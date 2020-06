SÜSS MicroTec meldet eine besser als erwartete Auftragslage für das erste Halbjahr 2020. Die für die ersten beiden Quartale insgesamt erwartete Summe von 100 Millionen Euro bis 110 Millionen Euro werde „vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Zahlen zum Auftragseingang im Q2 deutlich übertroffen”, so das Unternehmen aus Garching am Montagnachmittag. So sei allein im zweiten Quartal ein Auftragseingang zwischen 86 Millionen ...