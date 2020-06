An Stimmrechtsmitteilungen gibt es bei Wirecard keinen Mangel. In den vergangenen Tagen hat vor allem der Teilausstieg von Ex-CEO Markus Braun für Aufsehen gesorgt. Doch auch andere Investoren haben ihre Positionen wieder einmal verändert. Diese Modifikationen fallen aber schon fast in die Rubrik Routine, da eine Reihe von US-Investoren regelmäßig Änderungen bei ihren Wirecard-Engagements vornehmen.So hat Morgan Stanley am 19 ...