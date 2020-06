Bei Hornbach Holding ist es in den vergangenen Monaten gut gelaufen. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass es in den Bau- und Gartenmärkten zu einer großen Nachfrage kam. Die Geschäftsentwicklung war entsprechend stark.Die Analysten der DZ Bank nehmen die Aktien von Hornbach Holding in ihre DZ Bank Equity Ideas auf. Gleichzeitig bestätigen sie die Kaufempfehlung für die Aktien von Hornbach Holding. Das Kursziel für die ...