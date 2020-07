Charttechnische Hochspannung bei der TUI Aktie: Seit Tagen bereits versuchen die Bären vergeblich, den Aktienkurs des Reisekonzerns unter eine Unterstützungszone rund um die Marke von 3,901 Euro zu drücken. In der jüngsten Erholungsrallye von 2,733 Euro auf 7,16 Euro war an dieser Stelle ein Aufwärtsgap aufgerissen, das nach oben hin bei 4,265 Euro begrenzt wurde. Mit einem Rutsch auf 3,867 Euro, die TUIs Aktienkurs am Montag ...