Bitkom-Umfrage: Smartphone wird zum Versicherungsmakler

Würden Sie eine Versicherung ausschließlich per Smartphone abschließen? Diese Frage stellte der Digitalverband Bitkom rund 1.000 Bundesbürgern. Hier die Antworten.Das Smartphone dürfte sich in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Vertriebskanal für Versicherungen entwickeln. Das legt das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 1.004 Bundesbürgern nahe.Zwar haben bislang nur 6 Prozent der Befragten eine Versicherung über ihr Smartphone abgeschlossen, jeder Dritte (33 Prozent) kann es sich aber in Zukunft vorstellen.Unter den 18- bis 29-Jährigen haben 8 Prozent eine Versicherung mit dem Smartphone abgeschlossen, 37 Prozent können es sich vorstellen. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind das 5 und 46 Prozent.Jeder 4. will...