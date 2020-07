Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Steinhoff schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich wird die Aktie rund drei Prozent nach vorne katapultiert. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Dieser markante Punkt liegt bei 0,04 EUR. Bei Steinhoff dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Anleger, die bei Steinhoff steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

Fazit: Wie es bei Steinhoff weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.