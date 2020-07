Deutsche Familienversicherung: Insurtech will Konzernstruktur aufbauen

Die Deutsche Familienversicherung (DFV) bleibt auf Wachstumskurs. Das angestrebte Absatzziel von 100.000 Neuverträgen solle auch im laufenden Corona-Jahr 2020 erreicht werden. Für die Zukunft soll dabei auch eine eigene Tochter für das Geschäft mit Lebensversicherungen helfen.Die börsennotierte Deutsche Familienversicherung (DFV) hat im Rahmen einer aktuellen Kapitalerhöhung über ihre Zukunftspläne informiert. Demnach könne man auch in der aktuellen Corona-Krise den positiven Ausblick für 2020 bestätigen und rechne weiterhin mit etwa 100.000 Neuverträgen. Ziel der DFV bleibe es, sich zum digitalen Vollanbieter am Versicherungsmarkt weiterzuentwickeln.Bislang offeriert die DFV ihren Kunden private Zusatz-Policen in den Bereichen Zahn-, Kranken- und Pflege sowie...