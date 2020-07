STS Group beruft neuen Alleinvorstand

Die STS Group beruft Mathieu Purrey mit Wirkung zum 03. Juli 2020 zum neuen Alleinvorstand und Nachfolger von Andreas Becker. Gänzlich neu ist der Manager im Unternehmen nicht: In den Jahren 2017 und 2018 hat Purrey in einer Übergangsphase als Chief Purchasing Officer für den Fahrzeugzulieferer gearbeitet. Der Manager verfüge über umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen der Automotive-Branche, so Wolf ...