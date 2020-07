Die Deutsche Post hat erste Daten zum zweiten Quartal publiziert. Das EBIT steigt um fast 16 Prozent auf 890 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr erwartet die Post ein EBIT von 3,5 Milliarden Euro bis 3,8 Milliarden Euro.Die Analysten der Nord LB bestätigen nach den Zahlen die Halteempfehlung für die Aktien der Post. Das Kursziel für die Post-Aktien stand bei 26,00 Euro. Es steigt in der heutigen Studie auf 35,00 Euro an. ...