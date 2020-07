Grammer plant Kapitalerhöhung

Die Hauptversammlung von Grammer wählt Alfred Weber, Ping He, Jürgen Kostanjevec und Gabriele Sons neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Peter Merten und Birgit Vogel-Heuser werden in ihren Ämtern bestätigt. Alfred Weber wird in der Folge zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er war bis 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung des Autozulieferers Mann + Hummel.Ferner hat die Hauptversammlung den Weg für eine ...