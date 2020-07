Gestern gab es bei Siemens eine außerordentliche Hauptversammlung. Diese hat mit sehr großer Mehrheit die Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Siemens Energy beschlossen. Das Börsenlisting soll am 28. September stattfinden. Aktionäre von Siemens erhalten für zwei Aktien ein Papier von Siemens Energy. Der DAX-Konzern wird nach der Erstnotiz 35,1 Prozent an Siemens Energy halten. Man will sich aber künftig von weiteren Papieren ...