Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Quartalszahlen von SAP als stark. Der Abschwung war nicht so heftig, wie man dies erwartet hatte. Andere Unternehmen aus der Branche hatten zuvor schon ähnliches gezeigt. SAP befindet sich somit in guter Gesellschaft.Die Analysten sprechen unverändert eine Kaufempfehlung für die Papiere von SAP aus. Das Kursziel lag bisher bei 120,00 Euro. Es steigt in der aktuellen Studie auf 144,00 ...