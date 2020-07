Bei Daimler geht es endlich mal wieder vernünftig bergauf. Der Automobilhersteller überrascht den Aktienmarkt heute mit einem saftigen Plus und lässt alle Kritiker verstummen. Mit diesem Wertpapier scheint wieder zu rechnen zu sein und jeder sollte auf dem Schirm haben, dass Daimler aus seinen harten Zeiten zurückgekommen ist. Ist hier in naher Zukunft richtig was drin?

Auch wenn die Aktie in den letzten Wochen nicht so recht vom Fleck kommt, sollte davon ausgegangen werden, dass dies endlich mal gute Vorzeichen sind. Auch die Automobilbranche kommt wieder in Schwung und die härtesten Zeiten sollten überstanden sein. Mittelfristig gesehen ist hier großes Potenzial auf große Gewinne absehbar und man sollte die Chance nicht verstreichen lassen, jetzt einzusteigen!

Derzeit steht für die Aktie ein sattes Plus von 1,27 Prozent zu Buche, wodurch der Aktienwert um 0,47 Euro in die Höhe schnellt und kaum noch zuhalten ist! Der neue Kurswert beträgt 37,47 Euro und die 40-Euro-Marke ist schon in Sicht. Diese Aktie dürfte also bald wieder in den Mittelpunkt gerückt sein und für jeden möglichen Anleger hochinteressant sein. Was für ein Comeback!

Fazit: Kann Daimler bald die Aufholjagd starten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.