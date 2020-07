Treasury Metals Inc. (TSX: TML; FRA: TRC) und Platinex Inc. (CSE: PTX) legen ihre Explorationsclaims im so genannten Shining Tree District an den Ausläufern des berühmten Abitibi Grünsteingürtels in Ontario zusammen. Effektiv erwirbt Platinex die Claims von Treasury gegen Ausgabe von Aktien. Treasury erhält 12,5 Mio. Aktien und weitere 5 Millionen Warrants mit einem Bezugspreis von 0,05 CAD. Platinex erhält von Treasury insgesamt 208 nicht patentierte Bergbau-Claims im Shining Tree District, Nord-Ontario einschließlich der drei dazugehöriger Royalties.

Die Bergbau-Claims von Treasury umfassen insgesamt etwa 5.045 ha. (12.466 ac.) und grenzen an das Grundstück Shining Tree von Platinex. Mit diesem Erwerb hat Platinex das größte kombinierte goldfokussierte Grundstückspaket im Shining Tree District im Norden Ontarios geschaffen. Das Grundstück Shining Tree verläuft auf einer Strecke von 21 Kilometern entlang der Tyrrell-Ridout-Deformationszone, die auch die Goldlagerstätte Côté Lake von IAMGOLD und die Lagerstätte Juby von Caldas Gold beherbergt.