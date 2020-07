Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom an den Börsen lesen. Hier kostenfrei lesen.

So wurde letzte Woche bekannt, dass ein gemeinsames Projekt mit der Europäischen Union für weitere nachhaltige Antriebssysteme sorgen soll. Die mit den Brennstoffzellen angetriebenen Müllwagen sollten vermehrt eingesetzt werden. Ebenso beteiligt ist der langjährige Partner Renovia, mit dem bereits erfolgreich in Schweden kooperiert wurde.

Zum Ende der Woche sinkt der Kurs auf 28,74 Euro. Das bedeutet insgesamt einen leichten Rückgang um 0,36 Euro und 1,24 Prozent. Am 6.7. konnte noch das Allzeit-Hoch mit 35,76 Euro aufgestellt werden. Der aktuelle Höhepunkt ist demnach noch gar nicht so lange her, was den Aktionären weiter Hoffnung geben kann.

Fazit: PowerCell ist einer der großen Gewinner rund um den Wasserstoff-Boom. Mit ihren innovativen Brennstoffzellen stellen sie genau das her, was in Zukunft benötigt wird.