Erst mit dem VW-Abgasskandal 2015 erfuhr die breite Öffentlichkeit von der Existenz von Abschalteirichtungen in Dieselmotoren. Zahlreiche deutsche Autobauer setzen manipulative Software in der Motorsteuerung ein, um die Abgasreinigung zu beeinflussen. Wie funktionieren Abschalteinrichtungen? Und wie können sich Dieselfahrer dagegen wehren?

Abschalteinrichtungen sind in einer Vielzahl von Dieselfahrzeugen verschiedener Marken zu finden – das wissen Kunden seit dem VW-Abgasskandal. Diese auf Englisch „defeat devices“ genannten Einrichtungen befinden sich in Form einer Software in der Motorsteuerung. Die Motorsteuerung hat wiederum einen Einfluss darauf, wie intensiv der Abgaskatalysator die bei der Fahrt entstehenden Abgase reinigt.