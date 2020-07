^ DGAP-News: GANÉ Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fonds/Ausschüttungen GANÉ Aktiengesellschaft: Tranche C des ACATIS GANÉ Value Event Fonds: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr deutlich übertroffen

GANÉ Aktiengesellschaft: Tranche C des ACATIS GANÉ Value Event Fonds: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr deutlich übertroffen

Tranche C des ACATIS GANÉ Value Event Fonds: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr deutlich übertroffen



- Quartalszahlung der am 10. Juli 2013 aufgelegten Tranche C um 20 Prozent auf 15,00 Euro je Anteilschein angehoben



- Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr mit aktuell 4,4 Prozent deutlich übertroffen



- Hohe Reserven ermöglichen stabile Ausschüttungen in den kommenden Jahren

- ACATIS GANÉ Value Event Fonds erwirtschaftet seit Auflage eine Rendite von 10 Prozent pro Jahr bei einer Volatilität von 10 Prozent

Aschaffenburg, 24.07.2020 - Für die Tranche C des vermögensverwaltenden Mischfonds ACATIS GANÉ Value Event wird die Quartalszahlung um 20 Prozent auf 15,00 Euro je Anteilschein erhöht. Damit übertrifft die laufende Verzinsung der Tranche C die Zielausschüttung von 4 Prozent. Die laufende Verzinsung beträgt derzeit 4,4 Prozent (Stand: 22.07.2020).

Die ausschüttende Tranche C richtet sich an Stiftungen und Pensionskassen sowie an alle Investoren, die Wert auf unterjährige und vor allem stabile Ausschüttungen legen. Die Erträge der Tranche C werden quartalsweise ausgezahlt.



Mit einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. So konnte der globale Mischfonds seit Auflage ein Plus von 207 Prozent erzielen. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 10 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen beträgt 4.407 Millionen Euro. Dabei wies der Fonds über die gesamte Laufzeit eine durchschnittliche Volatilität von lediglich 10 Prozent auf (Stand: 22.07.2020).



Marcus Hüttinger, Kapitalmarktstratege der GANÉ Aktiengesellschaft, kommentiert: "Für das abgeschlossene Quartal konnte die Ausschüttung bereits zum fünfzehnten Mal angehoben werden, um weitere 20 Prozent auf 15,00 Euro je Anteilschein. Das Ziel, die laufende Verzinsung kontinuierlich auf 4 Prozent pro Jahr anzuheben und gleichzeitig hohe Ausschüttungsreserven aufzubauen, wurde deutlich übertroffen. Die laufende Verzinsung beträgt derzeit 4,4 Prozent. Auch künftig soll die unterjährige Ausschüttung im Vergleich zur vorausgehenden Quartalszahlung nicht gesenkt werden. Sie soll konstant bleiben oder im Zuge einer positiven Fondspreisentwicklung weiter erhöht werden."