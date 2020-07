US-Anleihen vor Fed-Beschlüssen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed am Abend wird am Markt nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Generell wird erwartet, dass die Zentralbank unverändert an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten wird. Der Leitzins dürfte demnach weiterhin in der Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent bleiben.

In den USA hat sich die Corona-Krise wegen einer hohen Zahl von Neuinfektionen zuletzt zugespitzt. Nach der Zinsentscheidung wird erwartet, dass Notenbankpräsident Jerome Powell eine Einschätzung der konjunkturelle Entwicklung in den USA liefern wird.