Ätherische Öle boomen

Stress, Angst und Übergewicht – das sind Probleme, mit denen viele Menschen heute zu kämpfen haben. Es gibt eine Reihe von Hersteller, die inzwischen ihre ätherischen Öle wie Mandarinen Öl entsprechend anpreisen und die Verbraucher darauf aufmerksam machen, dass es neben chemischen Präparaten gegen Stress, Angst und Übergewicht auch sanfte Methoden gibt, diese Probleme in Angriff zu nehmen. Diese Unternehmen erleben auch an der Börse einen wahren Boom. Es gibt zwar nicht viele von ihnen, die sich neben den großen Kosmetikunternehmen an die Börse wagen, doch viele der Firmen, die es bisher noch nicht taten, haben durchaus das Potenzial dafür. Für einen Börsengang spricht vor allem ein schon seit Jahren andauernder Trend hin zur Alternativ Medizin. So greifen immer mehr Menschen lieber zu einem Diffuser, in den sie etwas Mandarinen Öl oder ein anderes ätherisches Öl träufeln und dieses dann in die Raumluft abgeben lassen und so aufnehmen. Was früher mehr oder weniger als Spirituell bzw. Esoterik betrachtet wurde, ist heute für viele Menschen selbstverständlich geworden. Aus diesem Grund greifen auch Anleger gerne zu an der Börse, wenn es um Aktien von derartigen Herstellern geht. Vor allem dann, wenn diese entsprechende Zertifikate für die schonende und rein natürlich Herstellung ihrer Produkte vorweisen können.

Mandarinen sind nicht nur lecker

Mandarinen gehörten zu den Zitrusfrüchten. Ursprünglich stammt dieses Obst aus dem Nordosten von Indien und dem Südwesten von China. In China werden Mandarinen schon seit tausenden von Jahren kultiviert. Schon 12. Jahrhundert v. Chr. wurden Mandarinen erstmals erwähnt. Es ist daher naheliegend, dass China die ursprüngliche Heimat dieser Pflanzenart ist. Von dort aus breitete sich die Pflanze im Laufe der kommenden Jahrhunderte bis nach Indien aus. Und in Indien wurden die Früchte schließlich von den Seefahrern entdeckt, Anfang des 19. Jahrhunderts endlich den Seeweg nach Indien fanden nachdem sie irrtümlich zuvor Amerika entdeckt hatten. Die Seefahrer brachten die Mandarine schließlich mit nach Europa, wo sie vor allem im Mittelmeerraum kultiviert wurde. Sicher wurde auch versucht die Mandarine in Mitteleuropa anzusiedeln. Allerdings sind die Wuchsbedingungen dort nicht so gut, wie in den Mittelmeerländern. Vom Geschmack her sind Mandarinen im Übrigen leicht säuerlich und haben eine wunderbar riechende Schale. Häufig werden Mandarinenschalen daher für Potpourri verwendet.