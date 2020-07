Mit Traubenkernöl an die Börse

Die alternative Medizin gewinnt seit einigen Jahren wieder immer mehr an Bedeutung. Zurück zur Natur heißt es für viele Menschen. Diese sind teils von der Schulmedizin enttäuscht, teils aber auch entsetzt, welche Inhaltsstoffe sich in den synthetischen Präparaten finden. Hersteller von ätherischen Ölen gibt es inzwischen viele. Entsprechend groß ist das Angebot im Handel. Einige der Hersteller hatten sogar schon regelrecht „den richtigen Riecher“ und brachten ihr Unternehmen an die Börse. Einige dieser doch recht mutigen Unternehmen wurden in der Coronakrise für ihren Mut belohnt. Gerade wenn sie antivirale ätherische Öle, zu denen auch Traubenkernöl zählt, in ihrem Portfolio hatten, erlebten diese an der Börse einen Höhenflug. Gerade in Zeiten einer Pandemie, wo sich selbst die Weltgesundheitsorganisation nicht sicher ist, welche Medikamente gegen ein Virus wirken, vertrauen viele Menschen wieder den Heilkräften der Natur. Im März und April 2020 erlebten so einige Unternehmen einen wahren Boom, auch die mit alternativer Medizin bereits den Schritt an die Börse erlebt hatten. Die Aktien dieser Unternehmen gehörten zu den wenigen, die kaum etwas an Wert verloren, als im März und April die Börsen in der Folge der Coronakrise regelrecht verrücktspielten und viele Kurse sich bis heute nicht erholt haben.

Traubenkernöl – kalt und heiß gepresst

Bei Traubenkernöl handelt es sich um ein Pflanzenöl, welches aus den Kernen bzw. den Samen von Weintrauben gewonnen wird. Gewonnen wird dieses ätherische Öl mittels Heiß- oder Kaltpressung. Zwischen heiß gepresstem und kalt gepresstem Traubenkernöl gibt es Unterschiede. Heiß gepresstes Traubenkernöl ist vom Geschmack her ein neutrales Speiseöl und enthält dank der dahinterstehenden chemischen Extraktion her neutral. Dies gilt auch was die Farbe angeht. Kalt gepresstes Traubenkernöl enthält verschiedene Fettsäuren, aber auch Antioxidantien und Vitamin E sowie Resveratrol und Procyanidine, aber auch Lecithin. Kalt gepresstes Traubenkernöl hat eine eher hellgrüne und schillernde Farbe und ist vom Geschmack her leicht nussig. Der Geschmack der Weintraube ist bei diesem Traubenkernöl so gestaltet, dass man die Weintraube noch herausschmeckt. Aus diesem Grund ist vor allem kalt gepresstes Traubenkernöl, das für das Würzen von Salaten und von Saucen verwendet wird. Darüber hinaus kann Traubenkernöl auch zum Beizen von Fleisch verwendet werden. Der Pressrückstand aus der Kaltpressung wird im Übrigen zu Traubenkernmehl weiterverarbeitet. Für einen Liter Traubenkernöl werden im Übrigen 40 Kilogramm Traubenkerne benötigt.