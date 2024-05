Der anhaltende Bedarf an KI-Halbleitern sowie erste Anzeichen einer Erholung im Verbraucherelektroniksektor treiben den beeindruckenden Anstieg des Umsatzes voran. Insbesondere die Rückkehr des weltweiten Smartphone-Marktes zu Wachstum im ersten Quartal, einschließlich des hochkompetitiven chinesischen Marktes, dürfte die Nachfrage nach den traditionellen Kernprodukten von TSMC, den Mobilchips, weiter ankurbeln.

Die geopolitischen Spannungen zwischen Taiwan und China sowie die Bedrohung durch Naturkatastrophen wie das Erdbeben im letzten Monat unterstreichen die Verletzlichkeit der Halbleiterlieferkette. Infolgedessen hat die US-Regierung massive Anstrengungen unternommen, um die Halbleiterproduktion auf amerikanischen Boden zu verlagern und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern.

Massive Investitionen Im Ausland

TSMC reagierte auf diese Entwicklungen, indem es im April den Bau eines dritten Werks in den USA ankündigte und seine Gesamtinvestitionen in den Vereinigten Staaten auf 65 Milliarden US-Dollar erhöhte. Diese Fabriken in Arizona wären die ersten für die fortschrittlichsten Chips auf amerikanischem Boden. In Dresden soll eine neue Chip-Fabrik 2027 die Produktion aufnehmen und in Japan entstehen zwei Anlagen für High-End-Chips.

Trotz der Herausforderungen durch geopolitische Spannungen und Naturkatastrophen bleibt TSMC dank seiner führenden Position in der Halbleiterbranche und seiner aggressiven Expansionsstrategie gut positioniert, um weiterhin von der starken Nachfrage nach fortschrittlichen Chipsätzen zu profitieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion