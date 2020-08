Apple und SAP – so ist jetzt die Lage

Rund 800 Punkte hat der DAX nun innerhalb von einer Woche eingebüßt. Viele Analysten hatten Corona bei 13.300 Punkten abgehackt. Die Notenbanken werden es schon richten. Aber ganz so einfach ist es an der Börse nun doch nicht und nun steht uns ein volatiler Sommer bevor. Wir haben unsere Abonnenten darauf eingeschworen und in den vergangenen Wochen in den Depots immer wieder Gewinne kassiert. Wir halten hohe Liquidität vor, die wir nach unten im Markt peu a peu einsetzen möchten. Unser aktuelles Video zur Marktlage aus unserem Börsendienst vom Donnerstag finden Sie unten auch hier im freien Bereich. Bei SAP sind Sie nun mit der WKN UD6DLC mit Hebel 3 dabei, bei VW mit der WKN DFD71E.