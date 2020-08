NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag überwiegend gefallen. In nahezu allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen.

Positiv aufgenommene Daten aus China sorgten für Zuversicht und belasteten die als sicher geltenden Anleihen. Nachdem vergangene Woche schon der Einkaufsmanagerindex des chinesischen Statistikamts eine deutlich bessere Stimmung gezeigt hatte, bestätigte am Montag auch der Frühindikator des Wirtschaftsmagazins "Caixin" den Trend. Händler verwiesen zudem auf die bisher besser als erwartet verlaufene Berichtssaison bei US-Unternehmen.