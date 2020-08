Bei Infineon-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund drei Prozent im Plus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Bis heute markieren 23,60 EUR dieses Hoch. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Wenn es danach geht, verläuft Infineon nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 18,81 EUR befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

