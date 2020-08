Coreo wird noch in diesem Monat eine neue Anleihe begeben. Das Papier hat ein Maximalvolumen von 30 Millionen Euro. Es läuft bis 2025 und ist mit jährlich 6,75 Prozent verzinst. Die Zinsen sollen halbjährlich ausgezahlt werden. Eine öffentliche Zeichnung ist vom 24. August bis zum 8. September möglich. Zuvor müssen die Luxemburger Behörden noch den Prospekt billigen. Die Anleihe soll in der Folge in den Freiverkehr der ...