Nachdem die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen immer weiter zurückgegangen, kam es auch in Deutschland zuletzt wieder zu zahlreichen Neuinfektionen. Umso wichtiger ist daher die Forschung nach einem Impfstoff und hier ruhen die Hoffnungen zu einem guten Teil auf dem Mainzer Unternehmen BioNTech.

BioNTech hat gemeinsam mit dem US-Giganten Pfizer bereits einen Wirkstoff entwickelt, der sich derzeit in der Testphase befindet. Nach den Aussagen des BioNTech-CEO soll die Marktreife noch im Herbst erfolgen. Sollte das tatsächlich gelingen, ist im Winter bereits mit einem wirksamen Impfstoff zu rechnen.

Finanziell dürfte eine solche Entwicklung gigantische Ausmaße haben. Schon jetzt hat BioNTech 250 Millionen Impfstoffdosen an Länder wie die USA und Großbritannien verkauft. Außerdem hat BioNTech eine Option auf Lieferung von weiteren 500 Millionen Dosen. Sollte also tatsächlich die Entwicklung eines Wirkstoffes gelingen, winken Umsätze in Milliardenhöhe.

Fazit: BioNTech hat gute Chancen, zum Retter in der Corona-Krise zu werden. Angesichts dieser außergewöhnlichen Konstellation haben wir das Unternehmen und die Aktie genau analysiert. Das Ergebnis in Form einer großen Sonderstudie können Sie hier nachlesen.