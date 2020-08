DIESE MELDUNG IST EIN ECHTER PAUKENSCHLAG

++

Bahnbrechende News!! Das ist die Lizenz zum Gelddrucken!

++

Erstmalige Herstellung von kostengünstigem Psilocybin in Pharmaqualität direkt aus den psychedelischen Pilzkulturen und NICHT auf synthetischer Basis!

++

Qualitativ hochwertige Produkte werden jetzt weltweit an Forschungseinrichtungen wie z.B. dem Imperial College of London oder der Johns Hopkins University zur Verfügung gestellt!

Mydecine Innovations Group (Ticker CSE: MYCO, WKN: A2P6ED) gab gestern bekannt, dass es dem Unternehmen gelungen ist als weltweit erster Anbieter cGMP-konformes pharmazeutisches Psilocybin auf natürlichem Weg legal aus Pilzen zu extrahieren.

Das Unternehmen besitzt eine der wenigen Health Canada Lizenzen um das Produkt produzieren, verarbeiten, verkaufen und exportieren zu können.

SENSATION: WELTWEIT ERSTE NATÜRLICHER PRODUZENT IM SEKTOR

In der gestrigen Pressemitteilung (LINK zur Pressemitteilung) wurde vermeldet, dass Mydecine Innovations Group das weltweit erste natürlich hergestellte Psilocybin für medizinische Zwecke auf den Markt bringen darf und wird.

Durch die Möglichkeit der natürlichen Extraktion können die Kosten drastisch gesenkt und die Skalierbarkeit von Forschungsinitiativen und neuartigen Therapien enorm verbessert werden.

Auch die Konkurrenz dürfte nun aufgewacht sein – kommt die Übernahme?

Bisher konnte nur synthetisiertes Psilocybin durch verschiedene Unternehmen und Forschungseinrichtungen hergestellt werden.

Der große Nachteil dieser aufwendigen Prozedur ist, dass es äußerst kostspielig ist! Aktuell wird synthetisiertes Psilocybin, das für die psychedelische Forschung verwendet wird, für ca. 7.000 – 10.000 USD pro Gramm verkauft.

Dieser Kostenaufwand hemmte natürlich Forschung und Entwicklung durch begrenzte Forschungsbudgets.

Hier kommt nun die wichtige Partnerschaft mit Applied Pharmaceutical Innovation ins Spiel ("API", ein kommerzielles Institut für die Entwicklung von Arzneimitteln, das an der Fakultät für Pharmazie und pharmazeutische Wissenschaften der University of Alberta angesiedelt ist)!

Damit kann Mydecine™ das fertige Produkt in pharmazeutischer Qualität kostengünstig und legal an verschiedene Forschungseinrichtungen, Labors und klinische Initiativen in der ganzen Welt verkaufen.

Das Unternehmen wies in der Pressemeldung auch darauf hin, dass es wohl immer noch Debatten darüber gibt, welche Form von Psilocybin in psychedelischen Behandlungen erfolgreicher ist. Natürlich abgeleitetes Psilocybin oder eine synthetische Form.

Der Wissensvorsprung in der Forschung ist enorm und bares Geld wert!

Für Mydecine (Ticker CSE: MYCO, WKN: A2P6ED) ist es nun legal möglich beide Formen anbieten zu können und man arbeitet darüber hinaus weiter an der Herstellung spezieller eigener Formeln. Die Firma wird immer interessanter auch für herkömmliche Biotech-Giganten!

Somit ist der Weg frei für natürlich hergestellte Psychedelika.

Als Weltmarktführer beste Chancen im Milliarden-Markt Shroom-Sektor!

Legale Produktion, Forschung, Vertrieb und Verkauf kommen somit aus einer Hand und kommen allen Patienten in der psychedelischen Forschung zugute.

Dies bedeutet einen gewaltigen Fortschritt für die medikamentöse Therapie, insbesondere da diese Art von Wirkstoffen sowohl sicher als auch wirksam bei neurologischen und psychiatrischen Krankheitsbildern wie z.B. Depressionen, Angstzuständen und PTSD sein soll.

Allein der Markt für psychedelische Medizin soll mit einer CAGR von 16,3% wachsen und bis 2027 ein Volumen von 6,85 Milliarden Dollar erreichen

Es wird noch besser: Hier gleich die zweite Hammer-Meldung:

Durchbruch im Psychedelika-Sektor: Das kanadische Gesundheitsministerium gewährt 4 unheilbar kranken Patienten Zugang zu Psilocybin.

Dieser historische Sieg erinnert an die Entwicklung bei der Legalisierung von Cannabis.

Diese Ankündigung folgt auf eine am 04. August getroffene bahnbrechende Entscheidung der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada.

Quelle: CNN

Diagnose Krebs im Endstadium bedeutet meist ein Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit, der Depression und der Angst vor dem Tod.

Diese psychologischen Krisen erweisen sich mit gängigen psychologischen Methoden und Pharmazeutika immer wieder als schwierig zu handhaben.

Regulär verschriebene Medikamente wie Prozac und Zoloft müssen täglich für einige Jahre verwendet werden, damit die Effekte anhalten.

Sogar dann können zahlreiche unerwünschte Nebenwirkungen auftreten und die finanziellen und gemeinschaftlichen Kosten können untragbar sein. Psilocybin ist transformativ mit nur einer klinischen Anwendung und die Vorteile können über Monate oder sogar Jahre anhalten.

Die klinischen Auswirkungen bedeuten hauptsächlich eine Verbesserung davon, wie wir sterben. Patienten können die Erfahrung von Krebs von etwas Angsterregendem in etwas Heilendes und Transpersonales umwandeln. Der Wechsel der Wahrnehmung verbesserte die Fähigkeit die verbleibende Zeit zu genießen und den Tod als Teil des Lebenszyklus' zu akzeptieren.

Der Zugang zu Psilocybin zur therapeutischen Behandlung ist eine historische Entscheidung und schafft einen Präzedenzfall, der den Weg für eine breitere Anwendung von Therapien auf der Basis von Psychedelika ebnen könnte. Ähnlich wie das kanadische Gesundheitsministerium Health Canada einst den medizinischen Cannabiskonsum für ausgewählte Patienten zugelassen hatte und damit eine fulminante Rallye in den Aktien aus dem Sektor begann.

Zu den Schlüsselfaktoren, die dieses Wachstum antreiben werden, gehören die zunehmende Häufigkeit von Depressionen und anderen psychischen Gesundheitsstörungen weltweit (die sich mit COVID-19 dramatisch verschärft haben) und eine wachsende Akzeptanz in der Bevölkerung der psychedelischen Medizin als hochwirksame Behandlung von psychischen Krankheiten, wie Depressionen, Zwangsstörungen, Trauma und Substanzmittelabhängigkeiten.

Der CEO und Direktor von Mydecine Josh Bartch, erklärte:

"Wir sind sehr dankbar, dass wir qualifizierten Unternehmen, Forschungspartnern, gemeinnützigen Organisationen und klinischen Partnern auf der ganzen Welt Psilocybin von höchster Qualität zur Verfügung stellen können. Wir glauben, dass der Grund dafür, dass jüngste Studien mit sehr hohen Kosten und ineffizient produziertem synthetischem Psilocybin durchgeführt wurden, einfach auf mangelnde Fähigkeiten und rechtliche Beschränkungen zurückzuführen ist. Die Fähigkeiten von Mydecine durch die API-Händlerlizenz sind unglaublich wertvoll und fügen sich perfekt in den Gesamtkonzern ein. Dies ist einmalig und wir glauben, dass wir damit eine absolute Vorreiterrolle einnehmen.“

Damon Michaels, COO und Mitbegründer von Mydecine ergänzt:

„Der Durchbruch von Mydecine bei der legalen Lieferung von Psilocybin aus natürlichen Quellen unseres „Spore-to-Sale ™ -Verfahrens“ wird einen großen Fortschritt für die Herstellung mentaler Therapeutika darstellen. Diese einzigartigen psychedelischen Verbindungen sind sowohl sicher als auch wirksam bei diversen Beschwerden wie z.B. Depressionen, Angstzuständen und PTBS.“

Wer ist Mydecine Innovations Group?

Quelle: Mydecine

Mydecine Innovations Group (Ticker CSE: MYCO, WKN: A2P6ED) ist eine börsennotierte Muttergesellschaft im Bereich der Biowissenschaften, die sich der Entwicklung und Produktion von Alternativmedizin, natürlichen Gesundheitsprodukten und digitalen Gesundheitslösungen auf der Basis von Pilzkulturen widmet.

Die erfahrenen funktionsübergreifenden Teams von Mydecine verfügen über die dynamischen Fähigkeiten, alle Bereiche der Medizinentwicklung einschließlich Synthese, genetischer Forschung, Import/Export, Entwicklung von Verabreichungssystemen, Durchführung klinischer Studien bis hin zur Vermarktung und zum Vertrieb von Produkten zu überwachen und durchzuführen.

Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften mit wissenschaftlichen, medizinischen, militärischen und klinischen Organisationen hat sich Mydecine ganz oben an der Spitze der psychedelischen Medizin etabliert.

Die Tochterunternehmen, darunter Mydecine Health Sciences™, MindLeap Health™ und NeuroPharm™, konzentrieren sich auf die Bereitstellung innovativer und wirksamer Optionen, um Millionen von Menschen eine gesündere Lebensqualität bieten können.

Unsere Kaufargumente und Highlights zu Mydecine Innovations Group:

Mydecine gehört zu den ersten börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die beiden Mega-Trendsektoren Psychedelika & CBD fokussiert haben.

Das Unternehmen ist eine fortschrittliche und innovative Lifestyle Marken-Holding mit Fokus auf naturbasierte Therapie- und Produktangebote.

Mydecine hat sich zum Ziel gesetzt hat, die umfassenden medizinischen & gesundheitlichen Möglichkeiten der vielen Verbindungen in der gesamten Mykologie (diverse Pilzkulturen) zu nutzen. Das Unternehmen möchte mit den Geschäftsbereichen „Mydecine Farms“ / „Mydecine Wellness“ und „Mydecine Labs“ ein Branchenpionier bei der Kultivierung, Verarbeitung, Produktentwicklung sowie Forschung und Entwicklung der vielen nützlichen und aufregenden Pilzverbindungen sein.

Einzigartiges Alleinstellungsmerkmal durch die 50%ige Beteiligung an Levee Street Holdings: SOFORTIGER Verbraucher-Zugang aller Mydecine-Produkte in mehreren Tausend Restaurants und Einzelhandelsketten, wie z.B. Wholefoods, Costco, HEB, Kroger und Total Win!

Die enge Partnerschaft mit der ‚University of Alberta‘ sorgt für kontinuierliche Innovation und die Entwicklung eines IP-Portfolios (geistiges Eigentum). Die Zusammenarbeit beim Research zu psychedelischen Substanzen hat das Ziel Medikamente der nächsten Generation zu entwickeln. Der Fokus liegt hier auf der Substanz Psilocybin, die aus ‚Magic Mushrooms‘ gewonnen wird.

Mydecine ist darüber hinaus ein sogenannter vertikal integrierter Hersteller von Cannabis (CBD)-Produkten sowie funktionellen Pilzkulturen , die über ein großes Vertriebsnetz vermarket werden sollen. Die Vertriebsaktivitäten fokussieren sich auf Nord- und Südamerika sowie Europa.

Das Unternehmen besitzt ein lizensiertes Cannabis-Einzelhandelsgeschäft (dispensary) in Portland (Bundesstaat Oregon) sowie eine Beteiligung an einer Cannabis-Anbauplantage im Süden von Oregon. Dort werden insgesamt 25 Cannabissorten biologisch angebaut. Hier gelangen Sie zur Trellis Farm von Mydecine: LINK

Sofortige Firmenumsätze mit diversen CBD-Produkten : Herstellung und Vertrieb von diversen Produkten wie Tees, CBD-Getränken und CBD-Gelkapseln.

Neue Produktlinien mit „funktionellen Pilzen“ in Vorbereitung: Fokussierung auf Vital- und Power-Pilze, wie z.B. Cordyceps, Löwenmähne, Reishi und Chaga.

Erstklassiges Management-Team: Neben dem erfahrenen Management-Team um CEO David Joshua Bartch ist im Beraterausschuss mit Dr. Reddy ein früherer Anwärter für den Nobelpreis 2012 vertreten. Er besitzt weltweite Anerkennung auf dem Gebiet der angewandten Mikrobiologie. Am 12.05.20 wurde Robert Roscow zum Chief Science Officer (CSO) ernannt. Er war ehemaliger Direktor der genetischen Forschung bei EBBU und führender Direktor der genetischen Forschung von Canopy Growth!

Attraktive Bewertung der Aktie: Ordentliches charttechnisches Kurspotential. Der Aktienkurs könnte sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird.

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet – z.B. Ausbau des IP-Portfolios, Zusammenarbeit mit Universitäten im Forschungsbereich, Start einer neuen Produktserie im Bereich der funktionellen Pilze usw.

Marktkapitalisierung per 18.08.2020: 84,3 Mio. C$

Die Aktie gehört zu den wenigen börsennotierten Investment-Möglichkeiten, bei denen sich Anleger im neuen Trendsektor der Psychedelika-Aktien frühzeitig positionieren können!

Die starke Nachfrage von Investoren weltweit hat noch gar nicht begonnen. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn massives Kaufinteresse auf eine begrenze Anzahl von verfügbaren Aktien stößt. Der Kurs explodiert!

Der nächste Schritt ist gemacht!! Nun gilt es weiter zu liefern und schon bald die ersten Medikamente auf den Markt zu bringen!!

Man ist Marktführer im Shroom-Sektor und hat damit beste Aussicht im Milliardenmarkt richtig Geld zu verdienen!! Auch eine baldige Übernahme ist nicht ausgeschlossen!

Im Herbst erwarten wir neue Mega-Börsengänge, was den Sektor enorm beflügeln wird. Aktuell haben Sie die Chance günstige Aktien zu Schnäppchenpreisen aufzusammeln. Verpassen Sie diese Chance nicht, denn in einigen Monaten bereuen Sie es sonst!

Name: Mydecine Innovations Group Inc. WKN: A2P6ED ISIN: CA62848R1064 Börsenkürzel Deutschland: 0NFA Börsenkürzel Kanada: MYCO.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,43 C$ (CSE) bzw. 0,28 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse CSE deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Mydecine Innovations Group Inc. handelt in Deutschland an den Börsenplätzen in Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart, Hamburg und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Biotechradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseiten: Biotechradar.de, Rohstoffradar.de, Cannabisradar.de und Cannabisradar.info im Folgenden „Webseiten“ genannt.

Die Inhalte der „Webseiten“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.



Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.



Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den „Webseiten“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@biotechradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: