Bei Preos Real Estate wird es am 15. September eine außerordentliche Hauptversammlung geben. Diese wird in virtueller Form stattfinden. Auf der Tagesordnung werden mehrere Punkte stehen. So soll der Sitz von Preos von Leipzig nach Frankfurt verlegt werden. Die Durchführung von Aufsichtsratssitzungen soll aufgrund der Pandemie erleichtert werden. Auch will man einfacher Sachdividenden ausschütten können. Ferner steht eine neue ...