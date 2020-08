PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Freitag ihre anfänglichen Verluste zumeist abgeschüttelt. Um die Mittagszeit notierte der EuroStoxx 50 noch 0,05 Prozent tiefer bei 3329,39 Punkten. Auf Wochensicht steuert der Leitindex der Eurozone damit aber auf ein Plus von über zwei Prozent zu.

Der französische Cac 40 gewann am Freitag zuletzt 0,09 Prozent auf 5020,40 Punkte, während der britische FTSE 100 ein Plus von 0,32 Prozent auf 6019,03 Zähler schaffte - am Vortag hatte er noch hauchdünn unter der 6000-Punkte-Marke geschlossen.