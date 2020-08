Biofrontera hat eine Wandelanleihe begeben, die 7,9 Millionen Euro in die Kasse gebracht hat. Mit dem frischen Geld will man die Geschäftsaktivitäten ausweiten. Traditionell verstärkt sich das Geschäft in den USA im Herbst. Auch kann es Nachholeffekte aufgrund der Pandemie geben.Für das laufende Jahr rechnet Biofrontera mit einem Umsatz von 34 Millionen Euro bis 38 Millionen Euro. Das vierte Quartal ist von besonderer ...