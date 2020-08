Börsenneuling CureVac hat die ersten turbulenten Tage an der NASDAQ hinter sich gebracht. Nachdem die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens zunächst bis auf 85 Dollar nach oben schoss, der Börsengang per IPO erfolgte zu 16 Dollar, ging es anschließend auf 55,05 Dollar nach unten. In den letzten Tagen ging es dann noch einmal bis fast 70 Dollar nach oben, bevor erneut Gewinnmitnahmen auf CureVacs Aktienkurs drückten. Bisher aber ...