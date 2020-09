---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung Jungfraubahn Holding AG Mittwoch, 2. September 2020 Die Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet Verlust, aber positiven EBITDA im ersten Halbjahr



Die Jungfraubahn-Gruppe blickt auf ein schwieriges erstes Semester 2020 zurück. Covid-19 und die wirtschaftlichen Folgen fanden ihren Niederschlag im Geschäftsergebnis. Im ersten Halbjahr reisten 100'600 Besucherinnen und Besucher zum Jungfraujoch. Das sind 78,6% weniger als während derselben Periode im Vorjahr. Das verordnete frühe Ende der Wintersaison sowie die fast drei Monate dauernde Schliessung der touristischen Bahnen führten zum ersten Halbjahresverlust in der Geschichte der Jungfraubahn Holding AG. Der Verlust betrug CHF 11,5 Mio. (2019: Gewinn von CHF 23,9 Mio.). Trotz der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte die Jungfraubahn-Gruppe einen positiven EBITDA von CHF 5,9 Mio. erwirtschaften. Aus heutiger Sicht geht das Unternehmen davon aus, dass für das Gesamtjahr 2020 trotz eines Verlusts mit einem positiven EBITDA gerechnet werden kann.

Die Unternehmung ist bezüglich Liquidität und Eigenkapital solide aufgestellt. Die Finanzierung des operativen Betriebs und die Fertigstellung des V-Bahn-Projekts sind gesichert. Mit der V-Bahn verfügt die Jungfraubahn-Gruppe über ein Jahrhundert-Projekt, das ab Dezember 2020 ein neues Ausrufezeichen in der touristischen Landkarte setzen wird

BESUCHERFREQUENZEN 2020 2019 Veränderung in % 1.1.-30.6.

Jungfraujoch (Berg an) 100 600 470 900 -78,6 % Skier Visits 744 700 904 200 - 17,6 % Jungfrau Ski Region

NETTO-VERKEHRSERTRÄGE in TCHF in TCHF in % Jungfraujoch - Top of Europe 13 723 50 595 -72,9 % Erlebnisberge 3 527 9 325 -62,2 % Wintersport 17 785 19 068 -6,7 % Total Verkehrsertrag 35 035 78 988 -55,6 % Der Ausflugsverkehr auf das Jungfraujoch - Top of Europe brach nach dem besten Januar in der Geschichte der Jungfraubahn bereits Mitte Februar aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ein. Ab dem 14. März 2020 musste die Jungfraubahn, wie auch alle anderen touristischen Bahnen der Unternehmung, schliessen. Das Gruppengeschäft sowie der gesamte interkontinentale Tourismus fiel ab Mitte März komplett weg. Das Jungfraujoch - Top of Europe blieb erstmals seit dem 1. Weltkrieg länger geschlossen, und zwar 83 Tage.