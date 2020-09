Neues von Nanogate: Das zuständige Amtsgericht in Saarbrücken hat am 1. September 2020 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet. „Gleiches gilt für die laufenden Verfahren bei den Tochtergesellschaften Nanogate Management Services GmbH, Nanogate PD Systems GmbH, Nanogate Neunkirchen GmbH, Nanogate Kierspe GmbH und Nanogate NRW GmbH”, so das saarländische Unternehmen am Freitag. Am heutigen Tag ...